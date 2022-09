Spregledal rdečo luč: mladi voznik umrl, šest poškodovanih, vozili zagoreli

Ena oseba je izgubila življenje, šest pa jih je bilo poškodovanih, od tega trije huje, ko sta v nedeljo zgodaj zjutraj pri naselju Sesvete na Hrvaškem trčili in nato zagoreli dve vozili.

Tragedija se je zgodila okoli 2.30, ko je 20-letni P. T. v BMW-ju zagrebških oznak, ki je vozil proti zahodu po Slavonski aveniji, v križišču pri zavijanju na ulico Svetog Ivana v Ivanji Reki ni upošteval rdeče luči na semaforju, poroča Jutranji list.

Zagoreli obe vozili

Takrat je iz Zagreba pripeljal kombi mercedes makedonskih državnih oznak, ki ga je vozil 25-letni Makedonec, ki je upošteval prometne predpise in v križišče zapeljal ob zeleni luči semaforja ter obdržal smer vožnje. Zaradi silovitosti trčenja sta obe vozili zleteli z vozišča, nato pa je zagorel BMW, ognjeni zublji pa so se hitro razširili še na kombi, v katerem je bilo skupno šest državljanov Makedonije.

Za razliko od mladega voznika BMW-ja, ki ga ni bilo mogoče rešiti in so njegovo truplo po gašenju požara našli zagrebški gasilci, so bili makedonski državljani prepeljani v zagrebško bolnišnico - KBC Zagreb in KB Dubrava. Dežurni zdravniki so ugotovili, da so voznik kombija in dva mladoletnika huje poškodovani, 28-letnik, 25-letnik in še en mladoletnik pa so preživeli z lažjimi poškodbami.

Promet na omenjenem odseku je bil zaprt skoraj tri ure in je potekal obvozno. Truplo voznika, ki je nesrečo zakrivil, so prepeljali na Inštitut za sodno medicino in kriminalistiko na Šalati, kjer bodo z obdukcijo ugotovili, ali je vozil pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, ali pa je tragediji botrovalo kaj drugega.