Športni svet žaluje, med čakanjem na pomoč je umrl »Palestinski Pele«

Športni svet je zavit v črnino. Umrl je 41-letni palestinski nogometaš Sulejman Al-Obaid. Uspešni športnik, ki je svoj prvi gol za domovino na mednarodnih tekmah dosegel leta 2010 proti reprezentanci Jemna, je pred dnevi, kot mnogi drugi civilisti stal v vrsti in čakal na humanitarno pomoč v Gazi, ko so območje napadle izraelske sile.

Eden od izraelskih vojakov je streljal na množico ter med drugim ustrelil in ubil tudi Al-Obaida. Smrt nekdanjega reprezentanta je potrdila tudi palestinska nogometna zveza, za seboj je pustil ženo in pet otrok.

Sulejman Al-Obaid je v Palestini veljal za enega najboljših športnikov, ki je veljal za pravega virtuoza na zelenici. Zaradi njegovih spretnosti so ga nekateri poimenovali »Palestinski Pele«. »V svoji profesionalni nogometni karieri zabil več kot 100 golov in bil ena izmed najsvetlejših zvezd palestinskega nogometa,« so ob njegovi smrti še navedli v nogometni zvezi.