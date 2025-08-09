V GAZI

Športni svet žaluje, med čakanjem na pomoč je umrl »Palestinski Pele«

Bil je med skupino civilistov, ki so v Gazi čakali na humanitarno pomoč.
Fotografija: Ustrelil ga je pripadnik izraelske vojske (fotografija je simbolična). FOTO: Mosab Shawer/Afp
Odpri galerijo
Ustrelil ga je pripadnik izraelske vojske (fotografija je simbolična). FOTO: Mosab Shawer/Afp

B. K. P.
09.08.2025 ob 11:11
B. K. P.
09.08.2025 ob 11:11

Poslušajte

Čas branja: 1:14 min.

Športni svet je zavit v črnino. Umrl je 41-letni palestinski nogometaš Sulejman Al-Obaid. Uspešni športnik, ki je svoj prvi gol za domovino na mednarodnih tekmah dosegel leta 2010 proti reprezentanci Jemna, je pred dnevi, kot mnogi drugi civilisti stal v vrsti in čakal na humanitarno pomoč v Gazi, ko so območje napadle izraelske sile.

Eden od izraelskih vojakov je streljal na množico ter med drugim ustrelil in ubil tudi Al-Obaida. Smrt nekdanjega reprezentanta je potrdila tudi palestinska nogometna zveza, za seboj je pustil ženo in pet otrok.

Sulejman Al-Obaid je v Palestini veljal za enega najboljših športnikov, ki je veljal za pravega virtuoza na zelenici. Zaradi njegovih spretnosti so ga nekateri poimenovali »Palestinski Pele«. »V svoji profesionalni nogometni karieri zabil več kot 100 golov in bil ena izmed najsvetlejših zvezd palestinskega nogometa,« so ob njegovi smrti še navedli v nogometni zvezi.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Gaza Izrael vojna smrt Sulajman Al-Obaid

Priporočamo

Premium
19-letnica, ki med počitnicami služi denar kot poštarica, prijavila posavskega podjetnika
Pri Cresu rešila mladega delfina: »Pogledal naju je, kot da se zahvaljuje« (VIDEO)
Zdaj je tudi uradno: Benjamin Šeško je član Manchester Uniteda
Srčna prošnja na spletu: izgubil je nekaj, kar potrebuje za psa vodnika

Predstavitvene informacije

 
Promo

Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

 
Promo

Bo Janji uspelo? Čaka jo podvig, kot ga še ni bilo

 
Promo

Sanjske nepremičnine med borovci in modrino Jadrana – na voljo takoj!

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo Photo

Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Komentarji:

Priporočamo

Premium
19-letnica, ki med počitnicami služi denar kot poštarica, prijavila posavskega podjetnika
Pri Cresu rešila mladega delfina: »Pogledal naju je, kot da se zahvaljuje« (VIDEO)
Zdaj je tudi uradno: Benjamin Šeško je član Manchester Uniteda
Srčna prošnja na spletu: izgubil je nekaj, kar potrebuje za psa vodnika

Izbrano za vas

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo Photo

Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Predstavitvene informacije

 
Promo

Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

 
Promo

Bo Janji uspelo? Čaka jo podvig, kot ga še ni bilo

 
Promo

Sanjske nepremičnine med borovci in modrino Jadrana – na voljo takoj!

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo Photo

Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.