Športna tragedija zavila državo v črno: v kratkem času umrla dva človeka

Prireditelji slovite regate med Sydneyjem in Hobartom so sporočili, da sta v dveh ločenih nesrečah umrla dva jadralca. Gre za prva smrtna primera od leta 1998 na eni najbolj brutalnih jadralskih regat, ki poteka v vodah med Avstralijo in Tasmanijo.

Umrla zaradi udarca v glavo

Oba nesrečna tekmovalca jadrnic Flying Fish Arctos in Bowline sta umrla zaradi udarca v glavo tako imenovanega boma oziroma nosilca glavnega jadra, kljub takojšnji pomoči in poskusu oživljanja pa nesreče nista preživela.

Prireditelji 628 navtičnih milj dolge jadralske preizkušnje med Sydneyjem in Hobartom so nemudoma sprožili preiskavo v zvezi s tragičnima dogodkoma, medtem ko je avstralski premier Anthony Albanese na omrežju X zapisal: »Naše misli so z družinama in prijatelji obeh nesrečnih jadralcev.«