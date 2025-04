Spolno jih je zlorabljala v domu ostarelih, našli tudi zverinske posnetke

Avstralka je obtožena, ker naj bi spolno zlorabljala stanovalce doma za ostarele, kjer je delala, snemala napade in videoposnetke delila s svojim partnerjem, 54-letnim moškim, ki je bil aretiran zaradi posedovanja in širjenja gradiva.

Neimenovana 46-letnica se bo po preiskavi domnevnega spolnega nasilja nad stanovalci doma v Grasmereju v regiji Macarthur v Sydneyju zagovarjala na sodišču v Novem Južnem Walesu. Detektivi naj bi odkrili videoposnetek, ki prikazuje zlorabo starejših pacientov, ko so jim zasegli telefon.

Našli so še zverinske posnetke, ki niso povezani z zavodom.

Domnevni napadi na pet moških in dve ženski so se zgodili v nekaj tednih avgusta 2024. Policisti so povedali, da so se pogovorili z vsemi družinami identificiranih stanovalcev. Na napravi v lasti ženske naj bi našli tudi posnetke zverinskih dejanj, ki niso povezana z zavodom.

Moškemu očitajo posedovanja spornega gradiva in širjenje tega. Pogojno so ga izpustili, a se mora 18. junija oglasiti na lokalnem sodišču v Campbelltownu. Ženska je trenutno v priporu v Silverwaterju. Obtožena je več kaznivih dejanj, vključno s hujšim spolnim napadom, nedovoljenim snemanjem in posedovanjem gradiva. Jutri naj bi se pojavila na sodišču v Campbelltownu.