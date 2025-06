Splošni zdravnik posilil skoraj sto žensk, v ordinaciji imel kamero, uporabljal res šokantne načine pregleda

O grozljivi spolni zlorabi poročajo iz severa Evrope. Norveško sodišče je zdravnika obsodilo na 21 let zapora zaradi posilstev in spolnega napada na več deset žensk. Nekdanji splošni zdravnik Arne Bye je bil spoznan za krivega 70 točk obtožnice, večinoma posilstva in spolnega napada. Obsojen je bil tudi zaradi zdravniške malomarnosti.

Skoraj vsa posilstva so se zgodila med zdravniškimi pregledi, ki jih je Bye opravljal na svojih pacientkah, medtem ko je delal kot zdravnik v majhnem mestu Frosta, skupnosti z manj kot 3000 prebivalci, blizu Trondheima na zahodni obali Norveške, navaja BBC.

Sodnik Espen Haug je v petek na sodišču v Trondheimu dejal, da je primer »zelo resen« in Byejeva dejanja označil za »absolutno nesprejemljiva«. »Dejanja obtoženca so se zgodila na mestu in v okolju, kjer bi se ljudje morali počutiti varne. Njegova dejanja so spodkopala zaupanje javnosti v zdravstveno službo, pa tudi v zdravnike na splošno,« je dejal Haug.

V ordinaciji na skrivaj namestil kamero

Zdravstveni organi so policijo prvič opozorili na Byeja avgusta 2022, obtožen pa je bil leto kasneje. V svoji ordinaciji je na skrivaj namestil kamero, policija pa je po pregledu več sto ur posnetkov razkrila obseg njegovih kaznivih dejanj.

Šokantne metode med zdravniškimi pregledi

Osrednja tema primera, ki je šokiral in zgrozil norveško javnost, so bile metode, ki jih je Bye uporabljal med zdravniškimi pregledi. Sodišče je v štirih mesecih slišalo podrobnosti o dotikanju brez privolitve in neprimernih pregledih medenice, ki jih je opravil. Izkazalo se je tudi, da je Bye med temi pregledi brez kakršne koli utemeljitve uporabljal nemedicinsko opremo, kot je dezodorant.

Byejev odvetnik je dejal, da si bo vzel nekaj časa, da razsodbo natančno prebere, preden se bo odločil, ali se bo pritožil, še poroča BBC.