Splitski ropar pred 27 leti moril v Avstraliji

Petkov rop banke v Splitu, ki se je končal s smrtjo 65-letnega storilca Franka Petrinovića, na Hrvaškem še vedno odmeva. Tako zaradi dveh pogumnih policistk, ki sta ga onesposobili, kot zaradi Petrinovićeve predkaznovanosti. In to ne pri naših južnih sosedih, temveč v daljni Avstraliji.

Pisal se je 26. oktober 1997, ko sta se takrat 38-letni Petrinović in njegova 24-letna partnerica Mandie Jancek pripeljala do trgovine z alkoholnimi pijačami v predmestju avstralskega mesta Sydney. Z masko na glavi, s pištolo v eni roki in z vrečko v drugi je stopil v trgovino. Enemu od prisotnih je ukazal, naj vrečko napolni z denarjem, drugim, naj se uležejo na tla.

Triinštiridesetletni prodajalec Hagarty se mu je uprl in skočil nanj. Takoj za tem sta odjeknila dva strela. Hagarty je bil zadet v prsi, Frankova partnerica pa se je med begom zaletela v ljudi, ki so zadrževali Petrinovića. Roparskemu paru je uspelo sesti v avtomobil, vendar je bila ena od strank tako odločna, da je Jancekovi vzela avtomobilske ključe. Oba so pridržali do prihoda policije. Ustreljenega prodajalca, očeta dveh otrok, so odpeljali v bolnišnico, tam je umrl. Morilca Petrinovića so po 20 letih izpustili iz zapora in ga izgnali na Hrvaško, tam pa je v petek torej spet ropal.

Sledilo je streljanje

Policija je obvestilo o ropu v banki prejela ob 11.58. Ko je Petrinović zapuščal banko, je opazil policistki. Sledilo je streljanje, pri čemer je moški umrl, je pojasnila policija. Na obrazu je tudi tokrat imel masko, v eni roki tetejca, kot rečejo pištoli znamke Tula-Tokarev iz sovjetskih časov, v drugi še vrečko.

Od bančnih uslužbencev je zahteval denar, tedaj pa je proti njemu krenil varnostnik, začela sta se prerivati. Ropar je varnostnika pred banko uporabil kot živi ščit, nato se je slišalo šest ali sedem strelov. Petrinović je bil ustreljen v glavo. Ali sta ga zadeli policistki ali si je sodil sam, bo pokazala preiskava.