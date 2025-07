Splitčanka zasužnjila 67-letnika, našli so ga v zelo slabem stanju

V policijskem pridržanju se je znašla 43-letna ženska, ki naj bi proti njegovi volji v stanovanju zadrževala 67-letnega moškega ter z njim ravnala kot s sužnjem. Za kaznivo dejanje zasužnjevanja je na Hrvaškem zagrožena zaporna kazen do deset let.

Policisti so moškega, v kakšnem razmerju je bil z osumljenko, ni znano, našli po tem, ko so se odzvali na prijavo in z drugimi pristojnimi službami odšli do stanovanja omenjene 43-letnice, iz njega pa slišali klice na pomoč. V stanovanju, v katerega so vdrli gasilci, so našli omenjenega moškega, ki je kazal znake dolgotrajnega zanemarjanja in psihofizične izčrpanosti, zaradi česar je potreboval nujno medicinsko pomoč, piše index.hr.

»Kriminalistična preiskava je potrdila, da je osumljenka izkoristila ranljivost in dementno stanje oškodovanca ter ga zasužnjila oziroma z njim ravnala na način, podoben suženjskemu,« so povedali na policiji. Po dosedanjih informacijah naj bi osumljenka, ki je hotela na nezakonit način priti do premoženja žrtve, 67-letniku omejevala dostop do hrane, vode, zdravil, medicinske oskrbe, pravico do svobode gibanja in stik z zunanjim svetom ter prevzela popolni nadzor nad njegovimi prihodki.