Spet zasilni pristanek boeinga: kmalu po vzletu se je zgodila težava

Serija zasilnih pristankov in okvar na letalih boeing se nadaljuje. Potem ko je prejšnji teden na letališču Dakar v Senegalu z vzletne steze zdrsnilo potniško letalo boeing 737-300, pri tem se je poškodovalo 11 ljudi, je moralo v četrtek zasilno pristati letalo boeing 747-400 letalske družbe Garuda Indonesia, ki je poletelo iz indonezijskega Makassarja proti Medini v Savdski Arabiji. Na krovu je bilo 450 potnikov, večinoma romarjev, in 18 članov posadke.

Na družbenih omrežjih so se pojavili posnetki, ki prikazujejo ogenj, ki je bruhnil iz motorja, letalo pa se je takoj obrnilo in zasilno pristalo. Vse potnike so evakuirali, nihče pa ni bil poškodovan.

Preiskava dogodka še teče, po incidentu je krizni sestanek sklicalo tudi indonezijsko ministrstvo za verske zadeve in letalsko družbo pozvalo k profesionalnemu ravnanju.

S posnetkov je razvidno, kako je iz motorja bruhal ogenj.

Ta teden so morali v Cape Canaveralu na Floridi prav tako zaradi tehnične napake preložiti prvi polet Boeingovega vesoljskega plovila starliner s posadko na Mednarodno vesoljsko postajo. Misija je bila odpovedana že prejšnji teden, ko sta bila dva astronavta pripravljena na polet, vendar so inženirji odkrili težavo z ventilom, ki uravnava tlak tekočega kisika na raketi atlas V, s katero naj bi starliner poletel v orbito.

Napako so odpravili in določili nov datum izstrelitve na včerajšnji dan, vendar se je pojavila nova težava. Iz servisnega modula starlinerja, v katerem so instrumenti za nadzor in upravljanje, je uhajal helij. Misija se že več let sooča z zamudami in prihaja v težkih časih za Boeing, ki se je znašel v krizi zaradi varnosti potniških letal.