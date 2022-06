Spet strelski pohod: v cerkvi ubil dva človeka (FOTO)

Nov dan, novo streljanje, bi lahko rekli. V ZDA so se tokrat streljali v Alabami: ubiti sta bili dve osebi, ena pa ranjena. Kakor je sporočila lokalna policija, so streli odjeknili v episkopalni cerkvi sv. Štefana v birminghamskem predmestju Vestavia Hills v zvezni državi Alabama na jugu ZDA.

Episkopalna cerkev sv. Štefana v Vestavia Hillsu FOTO: Google Maps

Po podatkih policije so v cerkvi priredili družabno večerjo, na katero so verniki prinesli doma narejene jedi, ko je vstopil za zdaj še neimenovani moški in začel streljati. Zadel je tri ljudi, od katerih sta dva umrla. Kakor je še povedal šef policije Shane Ware, so bili policisti obveščeni o streljanju ob 18.22 in takoj odhiteli na prizorišče, kjer so aretirali napadalca. Motiv za njegovo krvavo dejanje še ni znan.

Na prizorišče zločina so prišli tudi agentje zveznega preiskovalnega urada FBI, agencije za alkohol, orožje, tobak in razstrelivo ATF, ki so z lokalno policijo zaprli cerkev, okoli katere se je zbralo več prebivalcev, ki so jokali in molili.

Duhovnica episkopalne cerkve v Alabami Kelley Hudlow je izrazila svojo zgroženost nad streljanjem: »V šoku smo. Skupnost sv. Štefana je zgrajena na ljubezni, molitvi in milosti.« Guvernerka Alabame Kay Ivey je svojcem že izrekla sožalje in poudarila, da se »kaj takšnega ne bi smelo nikoli zgoditi – ne v cerkvi, ne v trgovini, ne v mestu – nikjer«.

20.000 Američanov je letos že umrlo zaradi strelnega orožja.

Vestavia Hills je stanovanjsko predmestje Birminghama, drugega največjega mesta v Alabami. ZDA je v zadnjem času zajel pravi val strelskih pohodov. Najhujši se je zgodil na osnovni šoli v Uvaldeju v Teksasu, kjer je mladi strelec konec maja ubil 19 otrok in dva učitelja. Od začetka leta je v deželi svobodnih in domovini pogumnih po podatkih nevladne organizacije Gun Archive Violence zaradi strelnega orožja umrlo že več kot 20.000 ljudi.