Spet krvavi pokol: strelec na paradi ubil najmanj šest ljudi (FOTO)

Za zdaj še neznani strelec je danes na paradi ob praznovanju dneva neodvisnosti v ZDA v predmestju Chicaga Highland Park v zvezni državi Illinois streljal v množico in ubil najmanj šest ljudi, najmanj 24 pa jih je ranil, poročajo ameriški mediji.

Policija še išče osumljenca, ki ga opisuje kot belega moškega, starega med 18 in 20 let. Orožje, s katerim je streljal, pa so že našli, je izjavil Chris O'Neill, pripadnik policije v Highland Parku.

Motiv za strelski napad še ni znan

Udeleženci in obiskovalci parade so najprej mislili, da pokajo petarde, ko pa so ljudje začeli padati, je med množico nastal preplah. Policija je obkolila in blokirala središče mesta ter išče napadalca.

Vmes prihajajo obsodbe in izrazi obžalovanja

Predsednik ZDA Joe Biden je izrazil zgroženost nad novim primerom nesmiselnega nasilja z orožjem. Illinoisu in Highland Parku je ponudil zvezno pomoč.

Opozoril je, da je pred kratkim podpisal prvo reformo orožarske zakonodaje po 30 letih, vendar dodal, da je treba storiti še več in da ne bo odnehal, dokler ne bo konec epidemije nasilja s strelnim orožjem.

Streli v Highland parku so odjeknili po 10. uri zjutraj po krajevnem času. Tiskovni predstavnik policije okrožja Lake Christopher Covelli je dejal, da je strelec streljal s puško z vrha zgradbe, kjer ga je bilo težko opaziti.

Strelec naj bi bil sam, vendar pa policija opozarja, da je lahko še vedno oborožen in nevaren, čeprav so puško, s katero je streljal, našli na vrhu zgradbe. Zaradi nasilja so odpovedali tudi parade in ognjemete v okoliških mestih.