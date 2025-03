Spektakel se je spremenil v grozljivko! Akrobat izstreljen iz topa, zlomil rebra, zapestje ...

Poklicni izvajalec vratolomnih akrobacij Chachi »The Rocketman« Valencia je utrpel hude poškodbe po nesreči, ki se je zgodila 2. marca na sejmu v Kaliforniji.

Po navedbah dobrodelne kampanje, ki so jo njegovi bližnji zagnali za pomoč pri okrevanju, je bil Valencia med svojim spektakularnim nastopom ujet v močan in nepričakovan sunek vetra, ki je preusmeril njegovo pot v zraku. Zaradi tega je zgrešil varnostno mrežo, zadel njen rob in bil katapultiran na asfalt, kjer je trdo pristal.

Zlomil rebra, zapestje in si raztrgal jetra

Valencia je ob padcu utrpel več zlomljenih reber, zlom zapestja in raztrganje jeter, so zapisali v kampanji za zbiranje sredstev. Nesreča se je zgodila med njegovim nastopom ob 14:30 po lokalnem času, v bolnišnico pa so ga prepeljali okoli 15:00.

V intervjuju za tamkajšnjo televizijo je povedal, da je po udarcu izgubil zavest: »Ne spomnim se ničesar, dokler nisem bil v rešilcu na poti v bolnišnico.«

Kljub hudim poškodbam je Valencia zapustil bolnišnico prej, kot bi smel, saj nima zdravstvenega zavarovanja in ga je skrbelo, da se mu bodo nabirali ogromni računi za zdravljenje.

Kljub slabim razmeram ni želel odpovedati nastopa

Valencia je priznal, da je zaradi močnega vetra razmišljal o tem, da bi odpovedal nastop, vendar je občutek odgovornosti do gledalcev prevladal: »Vidiš vse te ljudi, ki čakajo nate, tako navdušene … in preprosto nisem mogel odpovedati, veste?« je povedal na televiziji.

Valencia, ki ima več kot 23 let izkušenj s topovskimi skoki, je nastopal na zaključni slovesnosti olimpijskih iger v Londonu, na dogodkih NASCAR in Formule 1 ter na znamenitem karnevalu v Riu de Janeiru.

Na svoji spletni strani opisuje svoje nastope kot izjemno tvegane podvige, pri katerih s hitrostjo 88 km/h poleti več kot 50 metrov daleč in pristane v ozki mreži, postavljeni 6 metrov nad tlemi. Ob uspešnem pristanku vedno sname čelado in publiki nameni zmagoslavni pozdrav.

Pomoč pri okrevanju

Zaradi resnih poškodb in dolgotrajnega okrevanja bo moral Valencia za nekaj časa prekiniti svoje nastope, kar mu povzroča veliko finančno izgubo. Njegovi podporniki so zato odprli dobrodelno kampanjo, ki je do 7. marca zbrala že več kot 10.200 dolarjev.