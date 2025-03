Specialci ponoči v akciji, zaradi drame s požari iskali dva moška

Splitska policija je v četrtek zgodaj zjutraj na policijsko postajo privedla dve osebi, ki sta povezani s požari na zabojnikih za odpadke. Po prejemu obvestila okoli 2.35 o požaru zabojnikov za odpadke v ulici Put Supavla v Splitu so policisti takoj začeli z zbiranjem obvestil.

Privedli so ju na policijsko postajo

Na terenu so bili tudi pripadniki Specialne enote policije, ki so skupaj s policisti iskali storilce. Uro po prvem obvestilu o požaru so policisti našli dve osebi, ki sta povezani z dogajanjem. Moška so privedli na policijsko postajo in poteka kriminalistična preiskava.