Sošolca davil na stranišču, učiteljica se je zaklenila v učilnico: »Kaj bo naslednje? Bo prišel z nožem?«

Vsi učenci enega od razredov zagrebške osnovne šole že dva dni ne hodijo k pouku, ker so se tako odločili njihovi starši. Kaplja čez rob je bil incident v sredo, ko je deček na šolskem stranišču napadel sošolca. Potem ko je to videl eden od učencev, je stekel do učiteljice, ki se je iz strahu skupaj z ostalimi učenci zaklenila v učilnico.

Težave s fantom, ki verbalno in fizično napada druge dijake, trajajo že več kot dve leti. Ves ta čas je tepel in žalil druge otroke, pa tudi učiteljico, enkrat pa je posredovala celo policija.

»Hči se je lani tako bala odhoda v šolo, da se je prijela za vrata učilnice, jokala in ni hotela v razred,« je za dnevnik.hr povedala razburjena mama. »Kaj bo naslednje? Bo prišel v učilnico z nožem? « se zaskrbljeno sprašuje.

Ravnateljica ne podpira odločitve staršev

Ravnateljica ob tem poudarja, da ne podpira odločitve staršev, da otrok ne pošiljajo v šolo, ker »to zavira njihovo izobraževanje«.

Povedala je še, da bi lahko celovita rešitev trajala tudi dva tedna, a da so »našli ukrep, s katerim bodo otroci šli v šolo«, podrobnosti pa ni želela razkriti.