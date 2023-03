Sosedje v šoku: Ne moremo verjeti, da bi jo njen sin ubil, a nikoli ne reci nikoli

Policisti so v soboto prejeli obvestilo o truplu starejše ženske (70) v Ivancu pri Varaždinu. Kot so poročali hrvaški mediji, je policija pridržala njenega sina.

»49-letni moški je bil pridržan na varaždinski policijski upravi zaradi suma storitve kaznivega dejanja hudega umora. Po opravljeni kriminalistični preiskavi in ​​obdukciji je bilo ugotovljeno, da je žrtvi povzročil več poškodb po glavi in ​​telesu, zaradi česar je umrla,« so sporočili iz PU Varaždin.

Sin naj bi ubil mamo, za katero je skrbel

Sosedje, s katerimi so govorili novinarji 24sata, so bili seveda šokirani. »Bila je naša soseda več kot 30 let. Imela je sina edinca, s katerim je živela, mož pa ji je umrl pred desetimi leti. Nesrečnico je pred letom dni zadela kap, zato se ni mogla premikati. Bila je tudi v plenicah. Nismo slišali nobenega udarca ali kričanja. Kar naenkrat je sem prišla policija in vstopila v njeno stanovanje, čez nekaj časa pa so njenega sina odpeljali v pripor. Policija nikoli ni prišla do njiju zaradi kakršnih koli težav. Ne moremo verjeti, da bi jo njen sin ubil, a nikoli ne reci nikoli.«

