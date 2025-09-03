STRAŠNO

»Sosedje so za to vedeli, celo hrano so nosili«; spregovorili starši otrok hiše groze v Brčkem

38-letnika so obtožili še dveh kaznivih dejanj – izkoriščanja otrok za pornografijo in spolnega nadlegovanja otroka, mlajšega od 15 let.
Fotografija: Hiša v Brčkem, kjer so našli otroke. FOTO: Telegraf.rs
Hiša v Brčkem, kjer so našli otroke. FOTO: Telegraf.rs

N. Č.
03.09.2025 ob 17:35
N. Č.
Pisali smo, da je tožilstvo okrožja Brčko v Bosni in Hercegovini vložilo obtožnico proti 72-letni Z. Đ. in njenemu 38-letnemu sinu A. Đ., lastnikoma hiše, v kateri so konec februarja brez starševskega nadzora našli 31 otrok. Otroci so bili brez staršev, dokumentov in osnovnih pogojev za življenje. Grozljivo razkritje je pretreslo regijo in odprlo več vprašanj, kot pa prineslo odgovorov.

Starši otrok so spregovorili in razkrili, da so bili ves čas prepričani, da svoje otroke puščajo v vrtcu. Namesto tega so jih v hiši zlorabljali, izkoriščali in po sumih celo prodajali na trg Evropske unije, zdaj piše Kuriri.

Novinar: »Sosedje so vedeli«

Novinar TOK TV je za Kurir televizijo povedal, da so institucije pogosto odpovedale. DNK analize so pokazale identiteto 25 otrok, ki pripadajo 14 različnim staršem. Otroci so bili rojeni v Srbiji, na Hrvaškem, v BiH, pa tudi v Franciji, v Nici. Za del otrok pa še danes nihče ne ve, kdo so in od kod prihajajo.

Begić je razkril, da so sosedje vedeli za hišo strahov: »Sosedje so vedeli za to hišo, celo hrano so nosili, otroci so se igrali skupaj z njihovimi otroki.«

Ovadili 72-letnico in njenega sina

Preiskava je pokazala, da sta za dogajanje odgovorna 72-letna Z. Đ. in njen 38-letni sin. Tožilstvo jima očita zanemarjanje in zlorabo otrok ter nepooblaščeno opravljanje dejavnosti. Otroci so bili zanemarjeni, imeli so parazite, živeli so v nehigieničnih razmerah.

Po opravljenih ginekoloških pregledih so sina obtožili še dveh kaznivih dejanj – izkoriščanja otrok za pornografijo in spolnega nadlegovanja otroka, mlajšega od 15 let.

Sum na trgovino z otroki

Ker hiša stoji v bližini meje s Hrvaško, se pojavlja sum, da so otroke jemali in prodajali na evropskem trgu. V preiskavo so vključene štiri institucije. Če se potrdi sum organizirane kriminalne skupine, bo primer prevzelo državno tožilstvo BiH.

Begić je dodal, da v BiH to žal ni redkost. »Iz porodnišnic izginjajo otroci, tudi v Republiki Srbski. To se dogaja že leta,« je dejal.

Starši v šoku

Do zdaj se je javilo dvanajst staršev, ki so otroke zaupali hiši, ker so verjeli, da gre za vrtec. »Starši pravijo, da so tudi politiki in novinarji tja nosili svoje otroke in plačevali okoli 200 evrov mesečno za varstvo,« trdi Begić.

