Sosed ju je našel mrtva zunaj hiše in takoj poklical policijo

V torek so na dvorišču družinske hiše v naselju Crni Potok v Bosni in Hercegovini našli trupli moškega in ženske. Vzrok smrti še ni znan.

Po do zdajšnjih informacijah sta pokojna 73-letni moški in štiri leta mlajša ženska – bila naj bi bi partnerja. Našel ju je sosed, ki je takoj poklical policijo. Truplo moškega je bilo na vrtu, pod glavo je imel vzglavnik, medtem ko so žensko našli pri stopnišču.

Sledi obdukcija, ki bo razkrila vzrok smrti.