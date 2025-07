Sonja, frontmanka punk skupine, z ostrim predmetom umorila 43-letnika (FOTO)

V nedeljo popoldan je ženska v središču Zagreba z ostrim predmetom napadla sedem let starejšega moškega ter ga tako hudo ranila, da je na kraju umrl. Policisti so 36-letnico že aretirali in jo tudi zaslišali, incident pa še preiskujejo. Tako ni znano, kaj je botrovalo napadu, tisti, ki so pokojnega in napadalko poznali, pa pravijo, da sta si bila že dalj časa v laseh, 36-letnica je na družabnih omrežjih moškega večkrat tudi obtožila fizičnih napadov, menda ji je tudi grozil.

Hrvaški mediji so objavili tudi identiteto napadalke, šlo naj bi za Sonjo Hranjec, glasbenico in aktivistko, ki je bila sicer prvih 20 let življenja moški z imenom Njec. Sonja je javno in brez zadržkov govorila o težavah, ki jim imajo transspolne osebe v družbi, skrivala ni niti tega, da se je zaradi sporov z družino znašla na ulici.

Pogosto so jo videvali v stavbi nekdanje tovarne zdravil Medika, kjer so si umetniki, alternativci in tisti brez strehe nad glavo uredili prostore, kjer so lahko preživljali čas in ustvarjali. V Mediki, kjer se je tragedija tudi zgodila, je občasno živela tudi Sonjina 43-letna žrtev.

Kot so danes hrvaškim medijem povedali tisti, ki so Sonjo in njeno žrtev poznali, sta se menda hudo sprla že aprila, posredovati naj bi morala celo policija, česar pa zagrebški policisti še niso potrdili. »Vedeli smo, da sta tud živela, oba smo videvali tu, njega nazadnje pred tremi dnevi. Tudi poznali smo ga bolje od nje, saj smo ga običajno klicali, ko je z Medike na naše dvorišče padla kakšna opeka ali nadstrešek, izven tega pa nismo imeli stikov,« je za Index.hr povedal bližnji stanovalec.

Umor se je zgodil v prostorih nekdanje tovarne zdravil Medika. FOTO: Mia Slafhauzer/pixsell