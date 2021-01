Solze in kriki: Franjo umrl med kuhanjem, Laura na ulici, Stanko pri orglah

Območje Petrinje od ponedeljka streslo 374 potresov

Območje je od ponedeljka streslo 374 potresov, od tega 109 v zadnjih dveh dneh, je razvidno iz danes objavljenih začasnih podatkov naravoslovno-matematične fakultete v Zagrebu. Najhujši je bil potres v torek ob 12.19, ki je dosegel magnitudo 6,2.

Na Hrvaškem zastave visijo na pol droga, zabavne prireditve so prepovedane, televizije in radiji pa imajo prilagojen program. V državi je dan žalovanja za žrtvami torkovega rušilnega potresa, v katerem je umrlo sedem ljudi , več deset ljudi pa je bilo poškodovanih. »Na dan žalovanja se z veliko žalostjo spominjamo in se poklanjamo žrtvam uničujočega potresa, ki je prizadel sisaško-moslavško županijo. V mislih in molitvah smo z njihovimi družinami in najdražjimi, ki jim izrekamo sožalje in solidarnost celotnemu hrvaškemu ljudstvu,« je tvitnil hrvaški premierOče in sininsta v svoji hiši preživljala dopoldan, oče je kuhal kosilo za družino, ko žena pride iz službe, sin pa ob prostem dnevu šival avtomobilske prevleke. Za pravosodnega policista je bil to hobi. A takrat se je zatreslo, trinadstropna zgradba se je zrušila nanju, bila sta mrtva v trenutku. Še trije iz Majske Poljane so izgubili življenje,in. Slednji, 20-letnik, ki je pridno delal in pri 19. letih v banki vzel kredit, da je lahko za mamo, očeta in zase kupil hišo, je bil priljubljene med vaščani. Življenje se je končalo v trenutku, ko se je nanj porušil strop.je pokopal strop v cerkvi, kamor se je odpravil, da pokrije orgle, da se ne bi zaprašile. A tam se je njegovo življenje končalo. Mama deklice Laure Cvijić ne more govoriti , le kriči, piše Jutarnji list, ki je objavil fotografije vseh žrtev. Bolečina je prevelika, njeni kriki so lomili grozno tišino v revnem kraju Banija. 13-letnica je najmlajša žrtev potresa, ko so jo izvlekli izpod ruševin, so jo dolgo poskušali oživljati, a neuspešno. Hodila je po ulici, ko se je nanjo zrušila praktično cela stavba.