Šokiral je še policiste: Že zjutraj je napihal 5,24 promila alkohola

Čeprav so vsega vajeni, tudi policisti občasno obnemijo, ko naletijo na kakšen ekstremen primer iz svojega delovnega področja. Tako šokirani so bili tudi policisti Policijske postaje Čakovec na Hrvaškem, ki so minulo nedeljo, 3. septembra, ob 8.40 uri v naselju Nedelišće, med Varaždinom in Čakovcem, na Ulici Maršala Tita, ustavili 42-letnega voznika, ki je vozil osebni avtomobil domačih registrskih tablic iz medžimurske prestolnice Čakovec.

Policisti so vozniku ponudili alkotest in ugotovili, da je 42-letni domačin že v jutranjih urah vozil pod vplivom alkohola. Da je bilo še vse bolj šokantno, so namerili kar 5,24 promila.

Prepovedali nadaljnjo vožnjo

Vozniku so policisti prepovedali nadaljnjo vožnjo, mu odvzeli prostost in ga odpeljali na policijsko postajo v Čakovcu. »Poleg obdolžilnega predloga zaradi storitve prekrška po zakonu o varnosti cestnega prometa bo 42-letni povratnik zaradi storitve prekrška upravljanja motornega vozila pod vplivom alkohola priveden na prekrškovni oddelek občinskega sodišča v Čakovcu«, so sporočili s Policijske uprave medžimurske.