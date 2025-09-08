Šokantno! Trinajstletnik na Hrvaškem poskušal posiliti mamo sošolca, grozil tudi z nožem

Hrvaško pretresa šokanten primer poskusa posilstva, v katerega je vpleten mladoletnik. V vasi v Slavoniji je fant (13) pred nekaj tedni prišel na obisk k sošolcu in poskušal posiliti njegovo mater. Z lažjo je dosegel, da ga je sprejela v hišo.

»Pozvonil je pri vratih in mi povedal, da ga je napadel črn pes. Potem sva se pogovarjala pri vhodu v hišo, prosil me je, ali lahko vstopi, spustila sem ga noter. Prosil me je za nekaj vode in ali gre lahko na stranišče. Ko se je vrnil s stranišča, je pogledal na uro in rekel, kdaj moj sin pride domov,« je za portal 24sata povedala napadena mati in dodala, da je nato fant vzel v roke nož in ji naročil, naj naredi, kar ji bo rekel. »Stopila sem korak naprej, on pa je vzel nož in rekel 'sedi in poslušaj moja navodila'. Potem me je vrgel na tla in me začel grabiti, me dušiti, komaj sem se rešila,« pravi. Še bolj šokantno je, da fanta zaradi mladosti po hrvaških zakonih ne bo mogoče kaznovati. Po krajšem šolanju prek spleta naj bi se celo vrnil v šolo, in sicer v drugi razred.

Socialna pedagoginja Matea Babić, tudi višja strokovna svetovalka, specialistka na oddelku za mladino zagrebškega okrožnega sodišča, je za portal 24sata pojasnila, da na Hrvaškem otroci, mlajši od 14 let, ne morejo biti kazensko odgovorni na sodišču, ampak se z njimi lahko ravna, kot da bi šli skozi sodni postopek.

»Dejstvo, da niso kazensko odgovorni, ne pomeni, da se na njihovo vedenje ne odziva, ampak da je vključen sistem socialnega varstva in se izvajajo zaščitni ukrepi. Ko je otrok mlajši od 14 let, ga ni mogoče kazensko obravnavati, ampak se po odločbi zavoda za socialno varstvo vključi v zdravljenje, bodisi prek zavoda bodisi v zunajinstitucionalno varstvo. Lahko konča v centru za delo v skupnosti, ki se je nekoč imenoval prevzgojni dom,« je pojasnila.