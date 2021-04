Šokantno: pri polni hitrosti kosil vse pred seboj, ulica kot vojno območje (VIDEO)

Avto je pristal na strehi. FOTO: Zajem zaslona/24sata

Okoli 14.30 ure se je na aveniji Dubrava zgodila huda prometna nesreča, v katero je bilo vpletenih več vozil. Deli raztreščenih vozil so bili razmetani po aveniji, eden izmed avtomobilov pa je končal na strehi.Hrvaški mediji poročajo, da je voznik audija pri polni hitrosti drvel po aveniji, pri tem pa zadel nekaj vozil, ki so bila parkirana v bližini trgovskega centra. Očividka je za 24sata povedala, da je stopila s tramvaja, ko je prinorel voznik audija in poškodoval parkirana vozila. »Ljudje so ga izvlekli iz avta in posedli, škoda na drugih vozilih je velika,« je povedala. Zaradi audija, ki je končal na strehi, je promet močno oviran, tramvaj je nehal voziti, saj je avto obstal na tračnicah. promet dodatno otežujejo tudi deli avtomobilov, ki so razmetani po celi aveniji, zaradi česar mediji poročajo, da je kot na vojnem območju.Vzrok nesreče še ni znan, policija še vedno opravlja ogled.Kot je vidno na spodnjem posnetku, je imelo nekaj mimoidočih veliko srečo, saj jih je vozilo za las zgrešilo.