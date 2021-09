Šokantno: posnetek hude nesreče, ob katerem zaledeni kri (VIDEO)

Grozljiv posnetek nesreče so posnele nadzorne kamere v središču srbske prestolnice Beograd.Sredi noči, ob 2:25 je ujet trenutek, ko gre neki moški gre preko prehoda za pešce, ko tik mimo njega z vso hitrostjo pridrvi avtomobil.Moški se je ustavil, avto pa se mu komaj izogne in trči v bližnje stopnice in se prevrne na streho. K sreči jo je pešec odnesel brez poškodb.