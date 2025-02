Šokantno odkritje nedaleč od nas: policija v eni hiši našla 31 otrok

V Brčkem so oblasti odkrile nenavaden primer, ko so v eni izmed hiš odkrili kar 31 otrok, ki so imeli hrvaški potni list. Zaradi suma storitve več kaznivih dejanj, med katerimi je tudi trgovina z ljudmi, so aretirali tri osebe, poroča Kurir.

Kot so sporočili tamkajšnji policisti, so v sodelovanju s centrom za socialno delo in Rdečim križem otrokom zagotovili varno namestitev.

»V okviru dosedanjih aktivnosti so bile pridržane tri osebe zaradi utemeljenega suma storitve kaznivih dejanj trgovine z ljudmi, trgovine z otroki ter zanemarjanja ali zlorabe otrok. Preiskava tega primera še poteka. Glede na zakonodajo o postopkih v primerih kaznivih dejanj, storjenih na škodo otrok in mladoletnikov, ter z namenom zaščite otrokovih pravic opozarjamo na nujnost posebno previdnega ravnanja, da bi se izognili dodatnim škodljivim posledicam in zaščitili interese otrok,« so sporočile oblasti v BiH.

Po neuradnih informacijah, ki jih navaja portal Klix.ba, so v hiši našli tudi dojenčke, mlajše od enega leta.

Otroci s hrvaškimi potnimi listi

Vir omenjenega portala navaja, da so bili otroci najdeni s potnimi listi Republike Hrvaške, zanje pa naj bi skrbela neka ženska, domnevno državljanka Italije. Kakšni so bili načrti kriminalne skupine v povezavi z otroki, je trenutno predmet preiskave. Po poročanju medijev naj bi za trgovino z otroki v Brčkem stala pravosodni policist in njegova mati.