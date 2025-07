Šokantno hladnokrvno: z mamo in bratom načrtovala grozljiv umor, ta napaka razkrila zaroto (VIDEO)

Kathryn Restelli iz ameriške zvezne države Utah je priznala krivdo za umor moža, podrobnosti primera pa razkrivajo šokantno hladnokrven in vnaprej premišljen načrt, v katerega so bili vpleteni člani njene družine.

Julija 2024 je je tako ustrelila moža Matthewa, nato pa je poskušala streljanje skupaj z materjo in bratom prikazati kot dejanje samoobrambe. Na sodišču je priznala krivdo za umor druge stopnje, zaroto za umor in kazniva dejanja s strelnim orožjem.

Zarota v družinski hiši

Po ločitvi od Matthewa je Kathryn z otroki zapustila Kalifornijo in se preselila k materi Tracy Grist v majhno mesto American Fork v Utahu. Tam sta, po besedah tožilcev, skovali srhljivo zaroto. Da bi ga zvabila k sebi, je Kathryn ustvarila iluzijo morebitne sprave in ga povabila k sebi domov.

Izrek kazni sledi Kathryn Restelli bo obsojena 9. septembra. Njena mati in brat se soočata z vrsto obtožb: umor prve stopnje, kriminalna zarota, oviranje pravosodja in dve obtožbi nasilja v družini ob prisotnosti otroka. Kevin Ellis je obtožen tudi nezakonite posesti strelnega orožja in posesti prepovedane snovi. Njuno sojenje se bo začelo januarja 2026.

Po obtožnici naj bi mati nato rekla, da ima strelno orožje in da bo – če bo potrebno – streljala ona ali njen brat Kevin Ellis. Ko je Matthew prispel, ga je Kathryn spustila v hišo in ga prosila, naj ji pomaga zbrati osebne stvari. Nato se je umaknila v zgornje prostore hiše. V pritličju sta ga čakala mama in brat. Takoj ko je vstopil, je Ellis streljal – nato pa sta mu v roko vtaknila nož, da bi ustvarila podobo napada in upravičila oborožen odgovor.

Ključna napaka razkrila lažno zgodbo

Načrt je hitro propadel. Policist Joseph Nordin je pričal, da je položaj noža vzbudil sum. Matthew Restelli je bil levičar, nož pa so našli v njegovi desni roki.

Obdukcija je pokazala tudi strelno rano na tem zapestju. Zgodbo o samoobrambi so še dodatno spodkopala srhljiva internetna iskanja, ki jih je Kathryn opravila pred zločinom. Ta so vključevala teme o umorih, njena mati pa je raziskovala nedavne strelske napade in zakone o orožju v Utahu.