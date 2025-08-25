Šokantno! 75-letnica na zatožni klopi: najela naj bi plačance za umor zeta

Več kot desetletje po naročenem umoru floridskega profesorja prava Dana Markela je pred sodiščem zdaj njegova nekdanja tašča, 75-letna Donna Adelson. Sooča se z obtožbami za umor prve stopnje, zaroto in napeljevanje k umoru. Če bo spoznana za krivo, jo čaka dosmrtna zaporna kazen.

Markel, 41-letni profesor prava na Floridski državni univerzi in diplomant Harvarda, je bil leta 2014 ustreljen v glavo pred svojo hišo v Tallahasseeju. S svojo bivšo ženo Wendi Adelson je imel dva majhna otroka, med njima pa je potekal oster spor glede skrbništva po razvezi.

Tožilci trdijo, da je bila prav njena mama Donna Adelson arhitektka zločina, saj si je želela, da bi hči in vnuki živeli bližje njej v Miamiju. Pri izvedbi naj bi se zanašala na sina Charlesa Adelsona, zobozdravnika, ki je poskrbel za logistiko in najem morilcev. Cena umora je presegla 85.000 evrov.

Hotela pobegniti v Vietnam

Dva plačana morilca sta bila aretirana že leta 2016, njihova povezava z družino Adelson pa je bila potrjena s pomočjo FBI-jeve tajne operacije. Charles Adelson je bil prijet šele leta 2022, njegova nekdanja partnerka Katherine Magbanua in oba plačanca pa so že bili obsojeni. Donna Adelson je bila aretirana novembra 2023, kmalu po sinovi obsodbi. Z možem sta imela kupljeni enosmerni vozovnici za Vietnam, državo brez izročitvenega sporazuma z ZDA, kar je sprožilo dodatne sume o begu.

Na sojenju bodo proti njej pričali vsi štirje že obsojeni soobtoženci, pa tudi njena hči Wendi in drugi sin. Obramba trdi, da za povezavo Donne Adelson z umorom ni dokazov in da je njen sin tisti, ki je vodil in financiral celotno zaroto.

Primer, ki je postal tema kriminalnih podkastov in televizijskih oddaj, velja za enega najbolj odmevnih v ZDA – in opominja na temno plat družinskih sporov, ki se včasih lahko končajo tudi s smrtjo.