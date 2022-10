Šokantni prizori pred stavbo, v kateri je Marko B. utopil dvoletno hčer in se obesil

V srbskem Vršcu je Marko B. (35) utopil svojo dvoletno hčer in se nato obesil. To se je zgodilo v torek, 4. oktobra. Na možnost tragedija je mati Suzana B. menda že opozarjala. Tragedija se je zgodila malo po 14. uri.

Mondo poroča, da so trupli odpeljali malo pred 19. uro, na kraju samem pa so bili očividci priča šokantnemu prizoru. »Otrokova mati je sedela na stopnicah in kričala: 'Naj vidim svojega otroka!' To je tragedija brez primere,« je povedal nekdo tam navzočih.

Po prvih rezultatih preiskave je oče deklico utopil v vedru vode, nato pa se obesil. Oče in mati umorjenega otroka sta bila v ločitvenem postopku, center za socialno delo pa je kljub nasprotovanju matere očetu odredil videvanje otroka. Danes je policiji prijavila, da ji je mož poslal sporočilo, v katerem je napovedal, da bo ubil sebe in otroka.