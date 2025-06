Šokantni prizori pred šolo: starši jokajo in sprašujejo, kje je njihov otrok (VIDEO, FOTO)

Število smrtnih žrtev v šoli v Gradcu v Avstriji narašča iz minute v minuto. Po zadnjih, nepotrjenih informacijah je bilo ubitih 10 ljudi, vključno z dijaki in učitelji. Napadalec naj bi bil 22-letnik, ki je bil nekdanji dijak šole in naj bi se imel za žrtev ustrahovanja.

Približno 28 ljudi je bilo ranjenih in so jih prepeljali v bolnišnico, štirje naj bi bili v kritičnem stanju.

22-letni nekdanji dijak je vstopil v dva razreda, oborožen s pištolo in šibrovko, ter začel streljati. Orožje je po poročanju domnevno posedoval zakonito, poroča Heute.

Po poročanju Heute naj bi bil eden od razredov, kjer je streljal, njegov nekdanji matični razred. Napadalec naj bi se imel za žrtev ustrahovanja.

Po napadu si je vzel življenje — zaklenil se je v stranišče in se tam ustrelil.

Streljanje se je zgodilo v srednji šoli Borg, pred šolo pa so šokantni prizori. Starši otrok, ki obiskujejo to šolo, so panični in v solzah sprašujejo člane Kobre, ki so okoli šole postavili kordon, za informacije o svojih otrocih.

Na družbenem omrežju X so uporabniki objavili posnetek iz enega od razredov šole, v kateri se je zgodil strelski napad. Na posnetku je slišati odmev strelov.

Najpogostejše vprašanje

»Prosim, ali veste, kaj se je zgodilo z mojim otrokom ...« je najpogostejše vprašanje.

Policija je o streljanju prejela prijavo okoli 10. ure zjutraj, po prvih izjavah prič pa je bilo slišati najmanj 20 strelov. Šola je evakuirana, na kraju dogodka so posebne enote Kobre, celotna soseska je ograjena, policija pa ne dovoli dostopa, poroča b92.net.

Aktivirani so štirje helikopterji, ki prevažajo ranjene v napadu.