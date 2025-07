Šokantni posnetki iz Peruja: najmanj 18 mrtvih in 48 ranjenih po nesreči dvonadstropnega avtobusa (VIDEO)

Dvonadstropni avtobus se je prevrnil in končal z glavo navzdol po tem, ko je zapeljal s ceste in zdrsnil po pobočju, pri čemer je umrlo najmanj 18 ljudi, 48 pa jih je bilo ranjenih. Clifor Curipaco, direktor zdravstvene službe v Peruju, je po poročanju agencije Associated Press povedal novinarjem, da je avtobus v petek, 25. julija, potoval iz Lime proti amazonskemu gozdu, natančneje v regijo Junín, ko je prišlo do tragedije.

Po podatkih DW News je bil avtobus v lasti podjetja Expreso Molina Líder Internacional, na njem pa je bilo več kot 60 potnikov, ko je zapeljal v sotesko. Oblasti še vedno preiskujejo vzrok nesreče. Posnetki z mesta nesreče prikazujejo policiste in reševalce, ki preiskujejo razbitine in skušajo prodreti v prevrnjeno vozilo. Na posnetkih je razvidno, da je avtobus po padcu razpolovljen.

Ni prva huda prometna nesreča z avtobusom

To ni prva huda prometna nesreča z avtobusom v Peruju letos. Januarja je avtobus zapeljal v reko, pri čemer je umrlo šest ljudi, 32 pa je bilo ranjenih. Aprila 2024 je v še eni avtobusni nesreči umrlo 24 ljudi, kar je bila ena najhujših nesreč v državi v zadnjih letih.

Poročilo državnega tožilstva navaja, da sta glavna vzroka prometnih nesreč v Peruju nepazljivost in prevelika hitrost. Po uradnih podatkih je samo leta 2024 v prometnih nesrečah v Peruju umrlo približno 3.173 ljudi, poroča People.