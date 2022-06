Po šokantnem intervjuju so katarsko princeso našli mrtvo (VIDEO)

Konec tedna je španska policija na domu našla mrtvo 46-letno Kasio Gallanio, nekdanjo ženo katarskega princa Abdelaziza Al-Tanija. V njeno stanovanje so vstopili, ko jih je v Franciji živeča hčerka obvestila, da mama ne vrača klicev. Gallania ležala mrtva v postelji in ni kazala znakov nasilja, ko so jo našli. Vzrok smrti naj bi bila zastrupitev s preveliko količino mamil.

Nekaj tednov pred smrtjo je katarska princesa v intervjuju razkrila nekaj podrobnosti o burnem življenju v kraljevi družini. Princesa Kasia, tretja soproga 73-letnega Al Tanija je opisala, da ji je veliko denarja prineslo velike težave. Princ ji je dvoril še ko je bila 19-letna študentka v Parizu. Kljub starostni razliki sta se poročila in rodila je tri hčerke. Par se je ločil leta 2007, nekdanja princesa pa je morala prodati ves svoj nakit, da bi lahko preživela, je dejala.

Kasia, ki se je družila s holivudskimi zvezdami, in je imela 500.000 sledilcev na instagramu, se je po ločitvi deset let borila na sodišču za skrbništvo svojih otrok. Na sodišču je ena od deklet svojega očeta obtožila, da se jo je dotikal na neprimernih mestih.

V intervjuju je spregovorila o turbulentnem odnosu s svojim bivšim možem, in nekdanjim ministrom za nafto in finance. 17. aprila je povedala, da se počuti, kot da bi bila zaklenjena v »zlati kletki« in da si želi svobode.

Za televizijski šov Ženski svet je rekla: »Denar je prekletstvo, ker te izolira od mnogih ljudi. To je povsem drugi svet. Zrasla sem v običajnem gospodinjstvu in lahko primerjam. Živela sem v ZDA, starši so iz Poljske, in prestop v kraljevo družino je bil zame povsem nekaj novega. Obstaja rek, več denarja, več težav. Kritizirajo me, da hočem denar, ampak se moram boriti za svoje otroke. Abdelaziz me nadzira preko otrok, kar menim, da ni primerno in to otroke lahko le rani.«

Nedavno je na instagramu tudi povedala: »Nisem vedela, ali naj to objavim na instagramu, ampak potem, ko sem dobila toliko podpore in videla, koliko družin je v podobnih razmerah, sem se odločila povedati svojo zgodbo. Najprej, človek mora vedno spoštovati mamo svojih otrok in obratno. Ne glede na to, koliko je oče mojih otrok jezen, vznemirjen, ljubosumen in zloben, delam vse na tem, da zaščitim, ljubim, vzgajam, nahranim in izobražujem deklice kot nihče drug. Nisem popolna, se pa trudim. Otrok ne smete nikoli izkoriščati za žrtve in jih obrniti samo sebi v prid«.

Oglejte si celotni intervju: