Šokantne podrobnosti iz hiše groze v Brčkem! Otroke grozljivo mučili, v vse vpleten sin lastnice

Do sedaj je analiza DNK identificirala 25 otrok 14 staršev, katerih otroke so našli v hiši, kjer je potekalo nezakonito varstvo otrok.
Fotografija: Strašno odkritje v Brčkem. FOTO: Republika.rs
Strašno odkritje v Brčkem. FOTO: Republika.rs

Tožilstvo okrožja Brčko v Bosni in Hercegovini je vložilo obtožnico proti 72-letni Z. Đ. in njenemu 38-letnemu sinu A. Đ., lastnikoma hiše, v kateri so konec februarja brez starševskega nadzora našli 31 otrok.

Po navedbah tožilstva je sin lastnice obtožen tudi opolzkih dejanj in otroške pornografije.

To so prizori iz hiše groze, v kateri so našli kar 31 otrok (FOTO)

Z. Đ. je obtožena storitve kaznivega dejanja nedovoljenega opravljanja poklica ter zanemarjanja in zlorabe otroka, kar je storila v sodelovanju s sinom. Kot je pojasnilo tožilstvo, je A. Đ. obtožen tudi storitve kaznivih dejanj izkoriščanja otroka za namen pornografije in opolzkih dejanj zoper otroka, mlajšega od 15 let, navaja Klix.ba.

Do sedaj je analiza DNK identificirala 25 otrok 14 staršev, katerih otroke so našli v hiši, kjer je potekalo nezakonito varstvo otrok. Prav tako je tožilstvo okrožja Brčko pred kratkim vložilo osem obtožnic proti 12 staršem zaradi kaznivega dejanja zanemarjanja otrok.

