Šokantna smrt: 43-letnico policija pridržala, nato se je začela drama, dvakrat so klicali reševalce ​​...

Iz Hrvaške poročajo o zapletu po aretaciji 43-letne osumljenke. Med pridržanjem v torek popoldne zaradi vrste kaznivih dejanj, storjenih zoper člana njene družine, je namreč 43-letnici postalo slabo in so jo prepeljali v bolnišnico Dubrava, kjer je naslednje jutro umrla, je sporočila zagrebška policija. Navajajo, da so policisti na podlagi sklepa zagrebškega sodišča 43-letnico našli na domačem naslovu in jo odpeljali na policijsko postajo zaradi suma storitve kaznivih dejanj zoper družino in otroke.

Nenadoma ji je postalo slabo

Policisti pravijo, da je 43-letni ženi nenadoma postalo slabo in so takoj poklicali reševalce, a se je njeno stanje med čakanjem poslabšalo, zato so jih ponovno poklicali. Na koncu so 43-letnico le prepeljali v bolnišnico, od koder so v sredo zgodaj zjutraj sporočili, da je umrla. Truplo so prepeljali na Inštitut za sodno medicino in kriminalistiko, kjer bodo ugotovili okoliščine smrti, so še sporočili s policije.