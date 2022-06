Šokantna nesreča: Znano, kdo je voznik, ki se je mrtvo pijan zaletel in poškodoval štiri otroke (FOTO)

Skupno štirje ljudje okrevajo po silnem trčenju Honde Civic, od tega trije otroci, stari leto in pol, pet in devet let, poroča Jutranji list. Po kriminalistični preiskavi proti Istrijanu V. T., sicer profesorju na eni od zagrebških fakultet, so pripornemu nadzorniku izročili 57-let starega moškega, saj je imel v krvi kar 2,23 promila alkohola.

Nenadoma zaspal

Po grozi, ki jo je v soboto okoli 15.20 povzročil pešcem, ki so stali na tramvajskem postajališču v smeri mesta, je bilo slišati, da je pijani voznik svoje zavijanje s ceste utemeljil s tem, da je nenadoma zaspal za volanom. Mimogrede, pred tem, kot neuradno izvemo, z zakonom ni imel težav.

Po opravljeni preiskavi so policisti povedali, da je 57-letnik vozil hondo po levem pasu Držićeve vzhodne ceste in se ni držal sredinskega prometnega pasu v bližini križišča Slavonske avenije, zato je naletel na rob pločnika, se začel nekontrolirano voziti in na koncu pristal na nadstrešku tramvajske postaje. V nesreči so se poškodovali 26-letni F. M. O. in njegova enoinpolletna hčerka ter še dva otroka, ki sta bila v usodnem trenutku na postaji.