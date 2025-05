Šokantna izkušnja iz term: »Ležala sem v savni in zagledala tri moške, ki so se ...«

»Ležala sem v savni v Termah Tuhelj, kjer sem bila na počitnicah s prijateljico, in se poskušala sprostiti z zaprtimi očmi. Nenadoma sem na svoji nogi začutila prste, in ko sem odprla oči, sem zagledala tri moške, ki so se samozadovoljevali!«

Plešasti moški pod tušem ji je kazal genitalije

To je za Jutarnji list povedala bralka, ki je svoj dopust zaključila z obiskom policije. A ni doživela samo te nevšečnosti. »Najprej mi je po uporabi savne padel v oči plešasti moški pod prho, ki mi je pokazal genitalije in mi pokimal, naj se mu pridružim, na kar sem rekla ne. V nekem trenutku mi je z drugim moškim začel slediti, jaz pa sem vstopila v solno savno. Tam pa me je doletel nov šok, še en moški, ki se je samozadovoljeval. Nato sem šla v tako imenovano toplo sobo, kjer so se na koncu samozadovoljevali prej omenjeni trije moški,« je razkrila.

Uradno pojasnilo term

Kot je pojasnila uprava term, ki so med Slovenci zelo priljubljene, so posamezniki, ki se v savnah spolno neprimerno vedejo, resen problem, in pravijo, da delajo vse, kar je v njihovi moči, da bi tovrstne nezaželene obiskovalce prijavili zaradi spolnega nadlegovanja. Gostja je prijavo podala šele ob vrnitvi v hotel, takrat pa so osumljenci že odšli, zato so policisti zoper neznane storilce podali kazensko ovadbo, so iz term pojasnili za Jutarnji list.