Šokanten posnetek: Moški, ki je pobil svoje otroke, napadel opozicijskega politika (VIDEO)

O hudem incidentu poročajo iz Turčije. Vodjo največje turške opozicijske stranke Ozgurja Ozela (50) so v nedeljo, ko je zapuščal komemoracijo v Istanbulu, napadli. Vodja Republikanske ljudske stranke je zapuščal kulturni center Ataturk v središču, nato pa je, kot je razvidno na posnetku, do njega pristopil sivolasi moški in ga udaril v obraz, navaja AP News.

Iz urada glavnega tožilca v Istanbulu so sporočili, da so osumljenca pridržali. Po navedbah tamkajšnjega notranjega ministrstva je napadalec 66-letni moški, ki je leta 2004 ubil svoja dva otroka in je bil leta 2020 pogojno izpuščen.