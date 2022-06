Šok za šokom: na pogrebu Biljane, ki je zabetonirala moža Ivana, sorodnik doživel infarkt

Leskovška grozljivka dobiva nove razsežnosti. Na pogrebu Biljane S., ki naj bi ubila svojega moža in ga zabetonirala na domačem posestvu v vasi pri Leskovcu, je umrl njen sorodnik, poročajo srbski mediji.

»Vsa vas je včeraj prišla na pogreb. Vsi so bili žalostni in pretreseni. Biljanin sorodnik, ki je imel več kot 70 let pa je od hudega umrl. Ob slovesu se je zgrudil in umrl,« je dejal vaščan, ki je bil na pogrebu. »Vsi so skočili, da bi mu pomagali, poklicali so reševalce. Nesrečnega človeka so oživljali, a na žalost jim ni uspelo. Slišimo, da je doživel infarkt.«

Vse skupaj naj bi nesrečnega sorodnika tako hudo prizadelo, da je ves čas jokal. »V nekem trenutku je samo padel in vsi so pritekli k njemu, a je bilo prepozno.«

Po šokantnem dogodku in smrti na pogrebu pa šokov ni bilo konca. Na koncu je na dom nesrečnega Ivana, ki naj bi ga že pred tremi leti Biljana ubila in zabetonirala, prišla njegova družina. Biljana S. naj bi ostalim dejala, da je njen mož odšel na delo v tujino – natančneje v Rusijo in da z nikomer ne želi biti v stiku. Resnica o Ivanu je prišla na dan šele, ko si je Biljana vzela življenje.