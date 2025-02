Šok v svetu mode: 28-letna oblikovalka in vplivnica izgubila bitko z zahrbtno okužbo

Brazilska modna vplivnica Laleska Alexandre je umrla zaradi zapletov pri okužbi jajčnikov, poročajo lokalni mediji. Stara je bila 28 let.

Po poročanju brazilske televizije O Globo je nesrečnica umrla v sredo, 5. februarja, v mestu Juazeiro do Norte. Njena ekipa je potrdila, da je znana vplivnica, modna oblikovalka in podjetnica preminila »zaradi zapletov abscesa«.

Po poročanju CNN Brasil je Alexandre doživela septični šok, ki je bil posledica okužbe jajcevoda. Po navedbah njene sestrične Karízie Temóteo se je začela slabo počutiti že v nedeljo, 2. februarja, ko so jo sprejeli na urgenco. Nato so jo premestili v Regionalno bolnišnico, kjer so zdravniki opravili nujno operacijo. Med posegom so odkrili okužbo, a je bila ta že v napredni fazi.

Po podatkih Nacionalnega inštituta za zdravje (NIH) je imela Alexandre vrsto abscesa, ki velja za hudo obliko vnetne medenične bolezni. Gre za vnetno maso v jajcevodih in jajčnikih, pogosto napolnjeno z gnojem, ki nastane zaradi bakterijske okužbe. Simptomi vključujejo vročino in hude bolečine v trebuhu, če absces poči, pa lahko privede do smrtno nevarne sepse.

Poleg kariere vplivnice je bila Alexandre tudi direktorica marketinške agencije ter lastnica več modnih znamk.