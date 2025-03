Šok v šoli: V razrednem klepetu fotografije gole 9-letnice, krivca kmalu odkrili

Iz Nemčije poročajo o incidentu na eni od osnovnih šol. Fotografije gole 9-letne deklice so se namreč pojavile v skupinskem klepetu učencev osnovne šole v okrožju Amberg-Sulzbach. Pošiljatelj fotografij naj bi bil 8-letni sošolec. Policija jih je zasegla in ponastavila vse mobilne naprave, ki so jih prejele.

Dolgo prosil za fotografije, deklica popustila in mu jih poslala

Pravijo, da je osemletni deček deklico večkrat prosil, naj mu pošlje fotografije, na katerih je gola. Končno je popustila in mu jih poslala.

Zatem je deček fotografije delil v razrednem klepetu, videli pa so jih starši preostalih učencev in obvestili vodstvo šole in policijo. Policisti so uvedli več prekrškovnih postopkov in nadaljujejo preiskavo.

Policija svetuje staršem, naj se o problemu pogovorijo s svojimi otroki: »Prepovedi se je mogoče izogniti, učinkovitemu izobraževanju pa ne in je izjemno pomembno,« je navedel Oberpfalzecho.