Šok v Istri: po trčenju mislili, da umrl le motorist, a so našli še sopotnika

V strašni prometni nesreči na istrskem ipsilonu sta ugasnili dve mladi življenji. Kot poroča Glas Istre sta trčila motoris in osebno vozilo. Po trčenju, se je vozilo vnelo in zgorelo. 28-letni motorist je bi na kraju nesreče mrtev. A to še ni bilo vse. Ko so mislili, da katastrofa ne more biti večja, so 30 metrov od mesta dogodka našli še eno truplo. V nesreči je umrl tudi 25-letni sopotnik na motorju.



Poškodovana je bila tudi 24-letna voznica v osebnem vozilu, 27-letnik pa ni utrpel poškodv. Nesreča se je zgodilav torek kmalu po 18. uri na cesti D 303 Rovin – Kanfanar v bližini križišča Okreti. Motorist je trčil v bočni del vozila hyundai.



