Šok v Angliji! Slavni nogometaš petkrat posiljeval?!

Dvaintridesetletni ganski nogometaš Thomas Partey je obtožen posilstva in spolnega napada, je zapisala britanska medijska hiša Sky News.

Policija v Londonu je sporočila, da je proti nekdanjemu nogometašu Arsenala sprožila sodni postopek zaradi petih posilstev in enega spolnega napada na tri ženske, ki so se domnevno zgodili v letih 2021 in 2022.

»Obtožbe so rezultat preiskave, ki se je začela februarja 2022 po prvi prijavi posilstva,« je zapisala metropolitanska policija in dodala, da je prva obravnava na sodišču v Westminstru predvidena 5. avgusta.

Thomas Partey. FOTO: Khaled Desouki Afp

Odvetniki afriškega nogometaša so sporočili, da njihov klient odločno zavrača tovrstne obtožbe. »Thomas Partey je v minulih treh letih sodeloval s policijo in državnim tožilstvom ter bo naredil vse, da opere svoje ime. Postopka ne bo komentiral, ker je še v teku,« je v zvezi s tem dejala njegova odvetnica Jenny Wiltshire.

Partey je med letoma 2020 in 2025 igral za londonski Arsenal, ki ga je pred petimi leti za 50 milijonov evrov odkupil od španskega Atletica iz Madrida, moštva slovenskega reprezentančnega vratarja Jana Oblaka. Za gansko izbrano vrsto je odigral 53 tekem in dosegel 15 golov.

Partey je po koncu minule sezone zapustil Arsenal, za njegove usluge pa so zanimanje pokazali italijanski Juventus, španska Barcelona in turški Fenerbahče.