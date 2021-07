Šok sredi belega dne: pred očmi matere poskušal ugrabiti otroka (VIDEO)

Kriminalci iščejo priložnosti. Tudi sredi belega dne. O hudo nenavadnem dogodku poročajo iz newyorškega Queensa. Tam je moški sredi belega dne poskušal ugrabiti otroka, strašen dogodek pa je ujela nadzorna kamera.Posnetek prikazuje, kako se mama s tremi otroki sprehaja po pločniku. Deček se za nekaj metrov oddalji od njih, nakar se v kadru znajde avto, ki naglo ustavi. Iz njega steče moški in se zapodi proti otroku. Dvigne ga v naročje in z njim odbrzi proti avtu. Mama je brez razmišljanja stekla za storilcem, a ji na njegovi strani ni uspelo priti do otroka, zato je šla okoli avta in skozi odprto okno začela vleči svojega sina. Sledilo je prerivanje, na srečo pa je bila ženska na koncu močnejša od zlikovca, ki je po dejanju hitro pobegnil.A ne dovolj hitro. Policija ga je namreč izsledila in prijela.