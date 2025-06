Šok pri sosedih: z bagrom ubil očima in ga zakopal

Policisti so v soboto proti večeru prijeli prijavo, da je na širšem območju Omiša moškega povozil delovni stroj. Nemudoma je patrulja odhitela na kraj dogodka, a hitro se je izkazalo, da ni šlo za nesrečo, sumijo namreč, da je moški umrl zaradi kaznivega dejanja uboja.

»Z zbiranjem podatkov so ugotovili identiteto osumljenca in ga privedli v policijske prostore na zaslišanje,« so sporočili iz uprave splitsko-dalmatinske policije. Kot neuradne informacije navaja Slobodna Dalmacija, naj bi policisti prijeli mlajšega moškega, starega dobrih 20 let, ki je z bagrom namerno ubil očima, nato pa truplo tudi zakopal ter tako poskušal dejanje prikriti.

Novinarji omenjenega časnika so danes poskušali vstopiti v vas Seoca, kjer se je zločin zgodil, a jih besni domačini odganjajo na vstopu v vas, v kateri mrgoli policistov. »To je mala vasica in vsi vsakega poznajo, mnogi so tudi v sorodstvenih vezeh. Težko jim je, ne morejo verjeti, da se je kaj takega zgodilo pri njih, da je nekdo od njih bil sposoben česa takega, zato jih je treba razumeti,« je dejal fotoreporter, ki so ga domačini odslovili.