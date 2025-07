Šok na plaži! S hčerko (12) se je hotela preobleči: »Takoj ko sem vstopila v kabino, sem ga slišala stokati!«

Mama dveh otrok iz Splita je za hrvaške medije spregovorila o neprijetni izkušnji na plaži Žnjan, ki se je zgodila v nedeljo popoldne.

»Takoj ko sem vstopila v kabino, sem ga slišala stokati!«

»Hotela sem se preobleči in videla, da so vrata ene od kabin napol odprta. Ravno sem hotela vstopiti, ko sem pri vratih zagledala moškega in videla, da se čudno obnaša. Hitro sem zaprla vrata. Med tem časom se je kabina poleg njega sprostila in vstopila sem. Takoj ko sem vstopila v kabino, sem ga slišala stokati! Jasno je bilo, kaj počne. Bila sem zgrožena, ogabna. To početi na javnem mestu sredi belega dne,« je za Slobodno Dalmacijo razkrila šokirana Splitčanka.

Z njo 12-letna hči

Ob tem je poudarila, da jo je še posebej pretreslo dejstvo, da je bila z njo 12-letna hči, ki se je prav tako morala preobleči. »Samo prijela sem jo za roko in jo potegnila nazaj na plažo. Nisem želela, da bi to videla ali doživela,« je razkrila.

Ženska se sprašuje, kje so občinski redarji in kako je mogoče, da se takšne stvari dogajajo sredi dneva na eni najbolj obiskanih plaž.