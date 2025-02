Šok na letališču: Opazili moškega s čudno frizuro, vzeli škarje in preverili ... (VIDEO)

Iz Kolumbije poročajo, da so moškega aretirali na letališču med vkrcanjem na let iz Cartagenev Amsterdam, potem ko je policija našla kokain, skrit pod njegovo lasuljo, navaja The Mirror.

Oblasti so sporočile, da so pod lasuljo odkrile 19 kapsul kokaina, vrednih več kot 10.000 dolarjev.

Tako posnetek aretacije prikazuje policiste, ki moškemu režejo strnišče z glave, na notranji strani lasulje pa je pritrjenih več majhnih zavitkov kokaina. Oblasti so kasneje sporočile, da so zasegle 220 gramov kokaina.