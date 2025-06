Šok in velika žalost: 17-letna gimnazijka umrla na ekskurziji

Iz Srbije poročajo o tragediji, ki se je zgodila 17-letni dijakinji gimnazije iz Novega Pazarja. Po poročanju portala blic.rs je nesrečno dekle preminulo med šolsko ekskurzijo v Švici. Po njihovih informacijah se ji je pretrgala trebušna aorta, kljub hitri pomoči pa je izgubila življenje.

Po pisanju omenjenega portala so meščani, vrstniki in učitelji o njej povedali številne lepe besede. Opisali so jo kot inteligentno, zelo veselo in priljubljeno učenko. Zanjo so tudi povedali, da je izžarevala pozivno energijo.

Kot še razkriva omenjeni portal, sta njena starša cenjeni osebi iz zdravstva. Njen oče je strokovnjak za sodno medicino, mama pa je specialistka otroške nevrologije.

