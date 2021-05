Sodelavce pobijal iz sovraštva

V napadalčevi omarici v garderobi na delovnem mestu in na njegovem domu so odkrili eksploziv.

Svojci, sodelavci in prijatelji žalujejo za žrtvami še enega pokola v ZDA.

Strelski napadi v ZDA se kar ne končajo, se za glavo držijo oblasti: nazadnje je udarilo v San Joseju v Kaliforniji, in sicer na vzdrževalni avtobusni in železniški postaji. Če nasilneži običajno streljajo vsevprek, pa je tokratni morilec svoje žrtve skrbno izbiral, ugotavlja policija.Napad je bil načrtovan, kot kaže, pa bi 57-letni, kot so že razodeli identiteto storilca, vzel še več življenj, če mu ne bi policisti s svojim prihodom preprečili prelivanja krvi; takrat je kroglo namreč usodno pognal vase, poročajo ameriški mediji, pred tem je ubil devet ljudi in jih še nekaj ranil. Morilec je v sredo streljal na svoje sodelavce, v njegovi omarici v garderobi na delovnem mestu in na njegovem domu pa so odkrili še eksploziv.Preiskava je pokazala, da je nekaterim na prizorišču prizanesel, preostale pa je, kot kaže, načrtno iskal in jim, tik preden je sprožil, še naznanil, da jih bo pokončal. V podjetju VTA, službi javnega prevoza, ki zaposluje približno 2000 ljudi, je sejal smrt v zgodnjih jutranjih urah, točneje ob menjavi nočne in jutranje izmene. Policija je prispela v manj kot dveh minutah po prvem klicu, saj je postaja blizu podjetja, strelca, ki je bil takrat v tretjem nadstropju, pa so dohiteli v skupno šestih minutah. Če ne bi bilo bliskovitega odziva mož postave, bi bilo žrtev veliko več, poročajo ameriški mediji.Na prizorišču so odkrili tri pištole, Cassidy je imel za vse ustrezna dovoljenja, poroča ameriški CNN. Policija preiskuje motiv za napad, a vse kaže, da je morilec že vrsto let gojil sovraštvo do sodelavcev in nadrejenih, kot kaže, pa je imel tudi teroristična nagnjenja: med carinskim pregledom leta 2016, ko se je vračal s potovanja na Filipinih, so v njegovi prtljagi odkrili različne manifeste in knjige o terorizmu pa tudi beležko s seznami sodelavcev in zapiski o vsakem izmed njih, a nadaljnjih ukrepov glede nenavadnih ugotovitev, kot kaže, ni bilo. Njegova nekdanja žena, od katere se je ločil 2005., je potrdila, da je bivši sovražil svoj poklic, da je bil jezen na večino sodelavcev in zelo nezadovoljen z vodstvom podjetja. Jezo je pogosto stresal tudi nanjo.Množično streljanje v San Joseju je že 232. letos, samo v zadnjem tednu jih je bilo 17. Predsednikznova poziva kongres k ukrepanju in h končanju epidemije nasilja na ameriških tleh.