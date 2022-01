So prijeli morilca iz Annecyja?

Skoraj desetletje je minilo od pokola ob priljubljenem jezeru v francoskih Alpah, preiskovalci pa vztrajajo, da se primeru še vedno intenzivno posvečajo in da so nedavno na zaslišanje privedli enega od nekdanjih osumljencev. Koga trenutno obdelujejo in ali se obeta obtožnica, še ni znano, svojci žrtev pa v bolečini upajo, da bo pravici nekega dne le zadoščeno.

Idilični kraj so 2012. pretresli strahotni umori. FOTO: Pearlmedia/Getty Images

Zgodilo se je septembra 2012, ko je petčlanska britansko-iraška družina uživala na oddihu in občudovala neokrnjeno naravo, ko se jim je z veliko hitrostjo približal motorist in ubil 50-letnega aeronavtičnega inženirja Saada Al Hilija, njegovo 47-letno ženo, zobozdravnico Ikbal, in njeno 74-letno mater Suhajlo Al Alaf.

Hčerki sta preživeli: sedemletna Zainab je čudežno preživela vse hude poškodbe in rane, štiriletna Zina pa se je napadalcu skrila pod materinim krilom v Beemvejevem karavanu in tam v šoku zdržala neverjetnih osem ur, dokler niso policisti odprli avtomobila.

8 ur se je v šoku skrivala Zina.

V napadu so brutalno pokončali tudi kolesarja, domačina Sylvana Mollierja, ki so ga sprva obravnavali kot naključnega mimoidočega, ki jo je skupil kot priča umora, a se je pozneje izkazalo, da je bil tarča napadov prav on: motorist naj bi najprej ustrelil kolesarja, potem pa se spravil nad družino, ki se je na kraju obračuna znašla v nepravem trenutku, zatem pa še nekajkrat ustrelil Mollierja. Skupno sedemkrat.

Francoski policisti, ki so sicer vse od umorov tarča kritik zaradi domnevno nestrokovne preiskave, so pred dnevi le ponudili žarek upanja; znova naj bi vzeli pod drobnogled enega od osumljencev, ki so ga ob začetku preiskave sicer že zaslišali, a izpustili. Na njegovem domu naj bi potekale tudi hišne preiskave.

Tarča je bil domačin na kolesu.

Za koga točno gre, policija zaradi interesa preiskave ne razkriva, oglasili pa so se člani družine Al Hilli, ki živijo na Otoku, in izrazili upanje, da se bodo pristojni končno dokopali do resnice in, ne nazadnje, oprali tudi njihovo ime. Po umorih se je namreč dolgo ugibalo o motivih, povezanih ravno z aeronavtičnim inženirjem Saadom, ki naj bi imel celo finančne vezi s pokojnim Sadamom Huseinom, policija pa je zaslišala tudi njegovega brata Zaida, ki bi lahko naročil pokol bratove družine zaradi spora glede dediščine.