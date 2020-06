So na sledi ukradenemu Van Goghu?

Spomladanski vrt župnije v Nuenenu je zdaj morda poškodovan. FOTO: Twitter

6

milijonov naj bi bila vredna mojstrovina.

Rop je bil izveden tako amatersko, da je bila policija prepričana, da bodo predrzneža, ki je z macolo razbil varnostno steklo muzeja, s stene odtrgal mojstrovino in se odpeljal z motorjem, sliko pa držal kar pod desno roko, odkrili v nekaj dneh, a se je po skoraj treh mesecih pokazala šele prva otipljiva sled.Prejel jo je detektiv, ki išče pogrešane umetnine, tako je vso pomlad posvetil iskanju Spomladanskega vrta župnije v Nuenenu, ki ga je 1884. ustvaril velikiima v rokah menda fotografije, na katerih je jasno vidna tudi slika, ki je izginila 30. marca, prav na umetnikov rojstni dan, iz muzeja v mestu Laren, 30 kilometrov od Amsterdama. Ustanova je bila takrat zaradi epidemije že zaprta, mojstrovina, ocenjena na kar šest milijonov evrov, pa je potem kakor da izginila z obličja zemlje.Toda Brand, ki mu v svetu umetnin pravijo Indiana Jones, je prepričan, da upanje še kako obstaja in da je mojstrovini že zelo blizu. Vira fotografij ne želi razkriti, tako ni jasno, ali je morda navezal stik z roparji ali pa je umetnina na prodaj v podzemlju, a zagotavlja, da je na sledi originalu, in srčno upa, da bo Spomladanski vrt kmalu nazaj v ustanovi Singer Laren, od koder je tudi izginil. Ena od fotografij, ki prikazuje ozadje slike, naj bi potrjevala pristnost, druga pa Van Goghovo veličastno delo, ki pa je, kot kaže, morda nekoliko poškodovano, kot namiguje praska na dnu slike.Prepričan je, da si Spomladanski vrt, oljno sliko, velikosti 25 x 57 centimetrov, že nekaj časa podajajo mafijske združbe in se je očitno želijo znebiti, v zameno za milijone, kakopak, a prodaja bo zdaj težko stekla neopaženo. Brand se boji le, da bi utegnili nepridipravi sliko uničiti, če bodo spoznali, da z njo ne morejo zaslužiti, lahko pa jih plen razkrinka in spravi za zapahe.