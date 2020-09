Snubec zažgal stanovanje

Zagorelo je zaradi množice čajnih svečk.

Za roko jo je zaprosil pred smodečim se stanovanjem.

Hotel je pripraviti vročo snubitev, ki si jo bo partnerica zapomnila za vse življenje, in uspelo mu je. Dobesedno. Bilo naj bi sila romantično, a snubitev je popolnoma uničila stanovanje. Moški ga je namreč zažgal, z zublji pa so se v Sheffieldu spopadali gasilci s kar tremi tovornjaki.Moški je sobo napolnil z desetinami čajnih svečk, baloni in steklenico vina. Potem se je odpravil po partnerico v službo, čisto blizu, okoli vogala, kot je povedal gasilcem, svečke pa je pustil prižgane. Ko sta se vrnila, je bilo stanovanje v plamenih. S partnerico sta pred rdečim petelinom pobegnila nepoškodovana, namesto ob svečkah pa jo je zaprosil pred smodečim se stanovanjem. Gasilci, ki so sproti tvitali o požaru, so dodali: »Na srečo je rekla ja!« Na kolena sicer ni šel, bodoča žena pa ga je poljubila. Zaročenca zdaj bivata pri prijateljih.Gasilci pa opozarjajo na pomembno sporočilo ponesrečene snubitve: »Čeprav jih imamo nadvse radi in so sila romantične, so sveče lahko zelo nevarne. Prosimo vas, da jih pravilno ugasnete in jih nikar ne postavljajte v bližino vnetljivih predmetov, kot so na primer zavese. In nikakor jih ne pustite goreti, če odhajate od doma.«