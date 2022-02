Snežni plazovi v Avstriji odnesli osem življenj

Trije snežni plazovi so ta konec tedna v severni Avstriji odnesli kar osem človeških življenj, med njimi tudi štirih švedskih državljanov. Največ življenj so terjali na Tirolskem, kjer se je v minulih dneh sprožilo nenavadno veliko snežnih plazov.

Najhujše je bilo v petek na območju Spissa na meji s Švico. Skupina petih švedskih smučarjev je z avstrijskim vodnikom smučala zunaj urejene proge, ko se je približno 400 metrov nad njimi utrgal plaz. Enega je zasulo le delno in je lahko poklical na pomoč. Žal pa njegovih kolegov niso mogli rešiti.

V petek je življenje zahteval tudi plaz na gori Knödelkopf na Predarlskem. Plaz je sicer zajel skupino, v kateri je bil ponesrečeni, in čeprav so ga hitro izkopali izpod snega in začeli oživljati, so bile njegove poškodbe prehude.

Plaz na območju Wildschönaua na Tirolskem pa je bil usoden za dva človeka, stara 60 in 61 let. Reševalci so ju našli malo po polnoči. Ponovno so opozorili, da so razmere v avstrijskih gorah zelo zahtevne, nevarnost plazov pa velika.