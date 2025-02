Snaha lažne šamanke Mariane M. prejemala socialno pomoč v višini 1800 evrov (FOTO)

Avstrijska policija je aretirala Dono D. (26), snaho domnevne šamanke Mariane M. (44), državljanko Srbije, za katero je Avstrija preko Interpola razpisala tiralico zaradi večmilijonske goljufije. Kljub sumom, da se je ukvarjala z goljufivim vedeževanjem in domnevnimi zdravilskimi praksami, je Dona D. v Avstriji prejemala socialno pomoč v višini 1.800 evrov mesečno, pišejo tuji mediji.

Dona D. FOTO: Lpd NÖ/lka

Avstrijska policija medtem že več tednov išče 44-letno avstrijsko državljanko s srbskimi koreninami Mariano M., ki naj bi »stranke« v Avstriji, Švici in Nemčiji ogoljufala za okoli deset milijonov evrov. Ženska naj bi se jim predstavljala kot šamanka Amela z močjo zdravljenja.

Postavala naj bi pred lekarnami in ordinacijami, se jim predstavljala kot šamanka, jim razlagala, da ima zdravilne moči, pa moč ukinitve urokov, poleg vsega tega pa naj bi občasno videla tudi v prihodnost.

Mariana M. FOTO: Lpd NÖ/lka

Po poročanju avstrijskih medijev je Mariana žrtvam govorila, da ima vedeževalske in zdravilne sposobnosti. Na ta način jih je prelisičila, da so ji dali denar.

Aretirali so snaho Mariane M na posestvu v Spodnji Avstriji

Po poročanju avstrijskih in nemških medijev so Dono D. prejšnji teden aretirali na posestvu v kraju Maria-Enzersdorf v Spodnji Avstriji. Sumijo jo, da je podobno kot njena tašča Mariana M. ljudi zavajala s svojimi »zdravilskimi močmi«, za kar je prejemala denar, nakit in zlate kovance.

Pripomočki, s katerimi je služila milijone. FOTO: Lpd NÖ/lka

Policisti so aretirali celo družino Mariane M., medtem ko je sama še na begu. Po zadnjih informacijah je spremenila svoj videz in je postala plavolasa, kar so potrdile fotografije avstrijske policije.

FOTO: Zaslonski Posnetek, Heute

Policija vdrla na posestvo – zasegli denar, zlato in orožje

Po navedbah portala Heute je bila policijska akcija spektakularna.

FOTO: © Lpd NÖ/lka

Ko so preiskovalci prispeli na posest, nihče iz družine ni želel odpreti vrat, zato je policija vstopila s pomočjo psov slednikov kar preko balkona. Podobno se jim je zgodilo že ob prvi aretaciji, ko so morali nasilno vstopiti v razkošno vilo s 23 sobami.

FOTO: © Lpd NÖ/lka

Ob vstopu v hišo so policisti od stanovalcev zahtevali, naj jim pomagajo odpreti skrivno sobo. Pod preprogo so našli skrit prehod, tam pa vrečke, v katerih je bilo kar 65 kilogramov srebrnikov, 60.000 evrov gotovine, zlat nakit in luksuzne ure. Presenetljivo so v prostoru našli tudi plinsko pištolo in okoli 700 nabojev kalibra 9 mm, ki so jih prav tako zasegli.

FOTO: © Lpd NÖ/lka

Aretacija snahe lažne šamanke – prejemala socialno pomoč

Ko so Dono D. prijeli, je avstrijska policija ugotovila, da je bila kljub visokim prihodkom iz goljufij prejemnica državne socialne pomoči, kar je 1800 evrov.

FOTO: © Lpd NÖ/lka

Med preiskavo je eden od oškodovanih parov prijavil, da ju je leta 2022 ogoljufala za 500.000 evrov s pomočjo domnevnih čarovniških sposobnosti in lažnih obredov. Dona D. je te obtožbe zanikala in trdila, da gre za »velik nesporazum«.

FOTO: © Lpd NÖ/lka

»Ljudje so ta denar prodali moji družini, ki ga zdaj želi vrniti,« je domnevno povedala Dona D., poročajo lokalni mediji.

FOTO: © Lpd NÖ/lka

Policija iz Avstrije, Nemčije in Švice še naprej poziva vse, ki bi lahko prepoznali zasežen nakit, zlate kovance ali ure, da se javijo pristojnim organom. Do zdaj se je policiji oglasilo že 130 prevaranih družin, ki so postale žrtve domnevne goljufive šamanske mreže.